Stadio Esseneto, realizzati i plinti per le torri faro

Proseguono regolarmente i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso lo Stadio Comunale Esseneto di Agrigento.

Dopo il completamento delle opere di incantieramento e degli scavi per il passaggio delle linee elettriche a servizio delle torri faro, sono stati realizzati tre plinti di fondazione su quattro, sui quali verranno successivamente impiantati i pali dell’illuminazione.

Le torri faro e i corpi illuminanti sono già stati forniti e si trovano in deposito presso i magazzini dell’impresa esecutrice, pronti per la fase di installazione che, salvo imprevisti, potrà avvenire entro il mese di febbraio, una volta completata la maturazione dei plinti in calcestruzzo armato.

Come si ricorderà, i lavori sono stati finanziati dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, grazie all’attività di programmazione e di costante interlocuzione istituzionale portata avanti dell’ex assessore allo Sport, Gerlando Piparo e dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento.

L’intervento non si limita alla riqualificazione di un impianto sportivo strategico per la città, ma riveste un ruolo fondamentale anche sotto il profilo della protezione civile. Lo Stadio Esseneto, infatti, è individuato nel Piano di Protezione Civile comunale, aggiornato nell’ottobre 2022 e approvato con D.G.C. n. 256 del 07/12/2022, come area di ricovero e accoglienza della popolazione in caso di calamità naturali.