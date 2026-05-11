Successo per i Venerdì Jazz, Sciarratta: “Valorizzare i giovani talenti è una nostra priorità”

Si è conclusa con grande successo la duplice stagione musicale ospitata presso il Palacongressi di Agrigento dei “Venerdì”, quest’anno dedicati non solo al jazz, ma anche alla musica classica.

La rassegna, promossa dal direttore del Parco della Valle dei Templi Roberto Sciarratta con la direzione artistica di Carmelo Salemi, ha trasformato la Sala Zeus in un pulsante centro culturale attraverso quattordici concerti a ingresso libero, consolidando il legame tra l’istituzione e la comunità locale.

La novità del cartellone è stato lo spazio dedicato alle nuove generazioni, confermando la volontà degli organizzatori di agire come trampolino di lancio per le eccellenze del territorio. La sezione classica è stata quasi interamente declinata attraverso il talento di promettenti giovani artisti agrigentini che, nei loro recital pianistici, hanno affrontato con maestria un repertorio vastissimo, spaziando dalle architetture di Mozart e Beethoven fino al virtuosismo di Liszt e Shostakovich.

Parallelamente, l’anima jazz della rassegna ha mantenuto viva la tradizione di eccellenza del territorio, portando ad Agrigento alcuni tra i più affermati musicisti del panorama italiano. Dalle atmosfere del Carmen Avellone Quartet alle suggestioni cinematografiche dell’Italian Amarcord di Claudio Giambruno, fino alle sperimentazioni dell’Alberto Anguzza Quartet, del Francesco Cusa Trio e del prestigioso duo internazionale formato da Reiner Baas e Ben Van Gelder, il pubblico ha potuto vivere un’esperienza di ascolto caratterizzata da dialogo e libertà espressiva.

“Il successo di pubblico e la qualità delle esecuzioni confermano il Palacongressi come luogo d’elezione per la valorizzazione della cultura e del talento emergente – commenta il direttore Sciarratta -. Volevamo che questa struttura, che già ospita una rassegna teatrale di altissimo profilo, una scuola di teatro, e a breve diventerà la nuova casa della biblioteca museo Luigi Pirandello, potesse diventare anche una casa per i musicisti, offrendo un palco, e quindi un’opportunità, ai giovani talenti di questa terra. L’obiettivo è solo uno, cioè trasmettere il messaggio che anche ad Agrigento si può e si deve coltivare il talento”.

I “Venerdì al Palacongressi” riprenderanno in autunno con la seconda fase della rassegna che accompagnerà gli amanti della musica fino a fine anno.