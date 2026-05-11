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Gli studenti dell’IC “Vittorio Veneto” di Caltanissetta in visita nei luoghi della cultura agrigentina

La visita si è svolta presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Si e’ svolta, presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la visita degli studenti, provenienti da Caltanissetta, dell’Istituto Comprensivo Statale “ Vittorio Veneto “ , accompagnati dai docenti, alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento.

I 50 piccoli studenti hanno effettuato una visita al Palazzo della Provincia per conoscere ed apprezzare i luoghi del territorio.  I ragazzi hanno partecipato ad una visita guidata, iniziativa che ha trovato la piena sensibilità del Presidente Giuseppe Pendolino.

Il Palazzo della Provincia, la Scala Reale, la Biblioteca Provinciale e l’Officina delle Tradizioni Popolari sono state le tappe principali degli studenti accompagnati dai funzionari dell’Ente che hanno illustrato gli spazi culturali, oggetto della visita.

I ragazzi hanno apprezzato il Palazzo della Provincia, partendo dalla Biblioteca Provinciale con i suoi 6000 volumi inclusa una copia della Enciclopedia Francese “D’Alambert e De Diderot “ , la Scala Reale con gli straordinari affreschi, la Galleria dei Presidenti, l’Aula Consiliare “.

All’interno dell’Aula Consiliare, dopo i saluti della Dirigente, delegata dal Presidente, Maria Antonietta Testone, gli studenti hanno ascoltato le illustrazioni dei funzionari dell’Ente partecipando al dibattito con domande e curiosità.

Il percorso della visita, ha riguardato anche, la visita presso l’Officina delle Tradizioni Popolari allocata all’interno della Biblioteca Comunale Francesco La Rocca, gradita ai ragazzi per l’interesse verso gli strumenti, costumi ed attrezzi della tradizione popolare siciliana ed internazionale.

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