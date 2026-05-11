Disservizi dei bus sulla tratta Ribera-Sciacca-Palermo, sindaci scrivono al prefetto

Due gravi guasti in poche ore sulla linea Ribera-Sciacca-Palermo hanno spinto i sindaci Matteo Ruvolo e Fabio Termine a una durissima diffida formale nei confronti della ditta di autolinee. “Il servizio ha toccato un punto di criticità inaccettabile: un guasto meccanico ha bloccato il mezzo di linea, corsa delle ore 8, all’altezza di Poggioreale, costringendo i passeggeri a una sosta forzata – scrivono i sindaci di Ribera e Sciacca – .

Il bus sostitutivo, inviato per ovviare al primo guasto, ha subito a sua volta un’avaria all’altezza circa del bivio per Giacalone. Per il principio di incendio sono dovuti intervenire i pompieri”. I due amministratori evidenziando i rischi corsi da centinaia di studenti e lavoratori hanno scritto alla Prefettura di Agrigento e alla Regione. Ruvolo e Termine chiedono verifiche immediate sulla vetustà del parco mezzi e non escludono ulteriori azioni legali per garantire la sicurezza dei cittadini.