Vigili del Fuoco, al via i “Campi Giovani” 2026

Ritorna l’atteso appuntamento con la cultura della sicurezza e l’impegno civico. È stato pubblicato il bando nazionale per il progetto “Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco”, l’iniziativa dedicata ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni che desiderano vivere una settimana “in prima linea” accanto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nata dalla collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno, l’iniziativa “Campus Giovani” punta a trasformare l’estate in un’occasione di crescita formativa, promuovendo il senso del bene comune e la solidarietà attraverso attività pratiche e momenti ricreativi.

Il progetto coinvolgerà complessivamente 366 ragazzi a livello nazionale, suddivisi in due turni settimanali: Primo turno: 5 – 11 luglio 2026, Secondo turno: 12 – 18 luglio 2026. Per garantire una copertura nazionale, i campi scuola saranno allestiti in sette diverse località, selezionate per accogliere i giovani provenienti da ogni regione: Borgo San Dalmazio (Cuneo); Bellaria Igea Marina (Rimini); Foligno (Perugia); Roma; Bari; Trapani; Olbia (Sassari). Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. La selezione dei partecipanti avverrà sulla base di criteri legati al merito scolastico (media voti dell’anno 2025/2026) e alla situazione economica familiare (ISEE). Per favorire l’inclusione, verrà data priorità alle fasce con ISEE inferiore a 20.000 euro, sebbene la presentazione del dato reddituale non sia obbligatoria per l’invio della domanda.I posti sono stati distribuiti su base regionale in proporzione alla popolazione studentesca residente, garantendo così una rappresentanza equa di tutto il territorio.

Le domande potranno essere presentate fino al 3 giugno 2026 attraverso il portale dedicatohttps://campusgiovanivvf.it/login.php

Tutta la documentazione e i moduli per la partecipazione sono disponibili sui siti ufficiali: www.vigilfuoco.it; www.politichegiovanili.gov.it