“Un fiore ed un sorriso”, la Giornata degli Infermieri diventa un gesto di vicinanza ai pazienti

In occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri del 12 maggio, la Direzione Infermieristica del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento promuove l’iniziativa “Un fiore ed un sorriso”, un gesto simbolico ma carico di significato dedicato ai pazienti ricoverati ed ai loro familiari.

Nel corso della giornata, gli infermieri distribuiranno omaggi floreali nei reparti ospedalieri con l’obiettivo di trasmettere vicinanza, conforto e umanità a chi sta vivendo un momento di fragilità. Un’iniziativa che vuole sottolineare il valore della relazione di cura e l’importanza dell’ascolto, dell’accoglienza e dell’empatia nel percorso assistenziale.

“Ogni parola ascolta, ogni sorriso accoglie, ogni gesto fa la differenza” è il messaggio scelto per celebrare una professione che ogni giorno rappresenta il cuore pulsante della sanità. Attraverso un semplice fiore ed un sorriso, gli operatori sanitari desiderano ribadire il proprio impegno accanto ai pazienti, offrendo non soltanto assistenza clinica ma anche sostegno umano.

La Direzione Infermieristica dell’ospedale di Agrigento evidenzia come la giornata del 12 maggio rappresenti un’occasione per valorizzare il lavoro quotidiano degli infermieri, professionisti che con dedizione, competenza e sensibilità contribuiscono in maniera determinante alla qualità delle cure ed al benessere delle persone assistite. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di umanizzazione dell’assistenza promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, nella convinzione che anche un piccolo gesto possa regalare speranza e rendere più sereno il percorso di cura di pazienti e familiari.