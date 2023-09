Successo per la prima edizione di “Eco Village Fest”

Si è tenuto lo scorso nove Settembre al Tennis Club “Città dei Templi”, a Villaseta, il primo “Eco Village Fest”, iniziativa di sensibilizzazione sui temi ambientali promossa dall’Associazione Culturale Mariterra e da PlasticFree ODV Onlus Agrigento patrocinata dal Comune di Agrigento.

L’EcoVillage Fest è una manifestazione culturale, ricreativa ed educativa che si pone l’obiettivo di promuovere il tema della sostenibilità ambientale e invitare all’assunzione di comportamenti responsabili grazie anche al coinvolgimento di tante associazioni ambientaliste sparse nel territorio come WWF sicilia area mediterranea Meris, Legambiente, Circolo Rabat Agrigwnto, Fai e Fai giovani delegazione di Agrigento, Rotaract Agrigento e Favara per il futuro e di chi ogni giorno si impegna per costruire un futuro più verde e sostenibile.

Immersi nel verde del Tennis Club Città dei templi si sono alternati momenti musicali dal vivo con giovani gruppi locali e interventi di informazione , proiezioni video, banchetti espositivi con artigianato di riciclo e prodotti bio oltre a un laboratorio pensato per i più piccoli a cura di Meri Fiore.

Lo spirito è quello della diffusione di un sentimento di rispetto, amore e appartenenza verso il pianeta, sviluppando e consolidando una vera coscienza ecologica e la consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale nei nostri territori e dei suoi cittadini che ancora faticano a recepire la gravità del problema e le sue reali conseguenze.

La prima edizione di Eco Village Fest è stata per un grande successo, considerate le tante attività svolte insieme dalle due associazioni.

Ringraziamo tutti i partecipanti ed i visitatori, il service, il Tennis Club Città Dei Templi.

“Un ringraziamento particolare alla Vicepresidente Mariterra Maura Provenzano ed ai soci Tiziana Lanza ed Alfonso Ferrera ed ai Referenti Plasticfree Odv Onlus Giuseppina Alabiso per Licata, Raimondo Pennino per Agrigento e Antonio Zambito per Favara e ai volontari Plasticfree dalla provincia.

Diamo appuntamento a tutti alla seconda edizione dell’ Eco Village Fest” hanno dichiarato Erika Zoppo, Presidente dell’ Associazione culturale Mariterra di Porto Empedocle e Alessandro Arcuri, Referente Provinciale Plastic Free Odv Onlus.