“Sud del Sud” di Alan Scifo: gli appuntamenti nell’Agrigentino

Continuano le presentazioni nella provincia di Agrigento del libro

“Sud del Sud”, di Alan David Scifo, testo auto-pubblicato che tratta di inchieste giornalistiche, affrontando diversi temi, dalla mafia alle amministrazioni che potevano dare di più al proprio territorio.

Il weekend conterà due presentazioni: la prima venerdì a San Giovanni Gemini, galleria Cm Design, ore 18; la seconda a San Biagio Platani, al Woodstock Music Pub, corso Umberto I, sotto l’affascinante cornice degli archi di Pasqua. Proprio la costruzione di quest’ultimi dopo lo scioglimento per mafia è uno degli espedienti citati nel libro, in quanto mostra la forza dei cittadini di voler risorgere dopo un evento come l’operazione “Montagna”, che ha portato all’arresto dei presunti mafiosi del paese e dell’allora sindaco Santino Sabella. Oltre all’autore del libro, nell’evento di San Biagio Platani, sarà presente la giornalista Daniela Gambino.

Il prossimo weekend, il libro verrà presentato venerdì 3 maggio a Bivona, presso il liceo Pirandello, alle ore 11 e il giorno successivo, sabato 4 maggio, a Santo Stefano Quisquina, nella sede della biblioteca comunale. Le presentazioni continueranno per tutto il mese in Sicilia, per poi continuare anche fuori i confini isolani: il 31 maggio, 1 e 2 giugno, il libro verrà presentato a La Louviere, in Belgio, mentre il 4 giugno a Milano.