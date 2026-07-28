Agrigento

Settantenne rischia di annegare a San Leone, salvato da due carabinieri liberi dal servizio 

Provvidenziale l’intervento di due carabinieri liberi dal servizio che, notando il bagnante in pericolo, non hanno esitato un attimo a tuffarsi in acqua e portarlo a riva

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Momenti di panico questa mattina a San Leone. Un settantenne, a causa del mare mosso, ha rischiato di annegare nella spiaggia della cosiddetta “Pubblica Sicurezza”, lungo il viale delle Dune del quartiere balneare agrigentino.

Provvidenziale l’intervento di due carabinieri liberi dal servizio che, notando il bagnante in pericolo, non hanno esitato un attimo a tuffarsi in acqua e portarlo a riva. I due militari, che hanno riportato lievi ferite per lo sfregamento con sugli scogli, hanno scongiurato conseguenze ben peggiori e l’uomo è stato salvato. 

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