Svaligiata casa al Viale della Vittoria, portati via soldi e gioielli 

Ladri in azione ancora una volta nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un’abitazione al Viale della Vittoria approfittando dell’assenza dei proprietari fuori per il weekend. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto portando via soldi – circa 700 euro in contanti – e gioielli.

Poi la fuga. Non è escluso che ad agire possano essere state le stesse persone che, appena il giorno prima, hanno svaligiato l’appartamento di una pensionata in via Papa Luciani. Sulla vicenda indagano i poliziotti delle Volanti.