Taglio fondi Asacom, le associazioni agrigentine protestano in piazza

Contro la decisione unilaterale della giunta del comune di Agrigento di abbassare del 40% le ore del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, le associazioni A modo tuo onlus, Camminando insieme e l’associazione Asacom, scenderanno in piazza sabato 12 ottobre alle ore 15 in Piazza Pirandello.

“Noi non ci stiamo. Il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione non può essere considerato un mero costo, ma rappresenta un diritto ed un valore fondamentali per l’alunno e lo studente con disabilità. L’assistenza educativa specializzata infatti è una delle tre gambe su cui regge il sistema dell’inclusione scolastica. Noi suggeriamo la creazione di un tavolo tecnico a livello comunale tra associazioni di famiglie e di operatori, con l’aggiunta di scuole e cooperative in continua concertazione tra loro che avrebbe la finalità di aiutare il comune nella fase che va dal GLO di fine anno scolastico fino alle riapertura delle scuole per velocizzare le procedure e per trovare le risorse, un tavolo con una regia unica capace di progettare in maniera uniforme e sinergica, di dislocare le risorse in maniera equa e di trovare soluzioni sistemiche ed efficienti nel settore socio-sanitario ed educativo“, dichiarano le associazioni.

Sulla questione è intervenuto anche Michele Sodano che dichiara: “Riteniamo essenziale, e apprezzeremmo, se l’impegno della Giunta Miccichè si concentrasse nel chiedere ai propri Deputati di riferimento di trovare le risorse finanziarie per garantire la dignità dei cittadini più deboli, perché possiamo tutti rinunciare al prossimo capodanno da quasi un milione di euro, ma non possiamo rinunciare ai diritti fondamentali dell’individuo, al diritto all’inclusione e allo studio, al sostegno ai disabili e alle loro famiglie”.