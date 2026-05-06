Tar, rigettato ricorso società su parco eolico nell’Agrigentino 

Il Tar per la Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società Rww Renewables Italia S.r.l. contro il parere negativo della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento riguardante il progetto eolico denominato “Canicattì”.

L’impianto, progettato per una potenza di 42 MW, prevedeva l’installazione di sette aerogeneratori nei comuni di Canicattì, Naro, Castrofilippo, Favara e Agrigento. La quinta Sezione del Tar, pronunciandosi nei giorni scorsi, ha stabilito che i pareri espressi dalla Soprintendenza nell’ambito della Valutazione di impatto ambientale (VIA) non sono autonomamente impugnabili: secondo i giudici, si tratta di semplici apporti istruttori che non concludono definitivamente il procedimento amministrativo.

Non c’è quindi una “lesione dell’interesse del privato” fino al provvedimento finale, se sarà negativo. Nel giudizio erano intervenuti anche diversi enti locali e un’azienda agricola che produce uva Italia, che si erano schierati contro la realizzazione del parco eolico per tutelare le produzioni certificate e il paesaggio agrario locale.