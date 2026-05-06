Ladri di rame a Sciaccamare, rubati 300 metri di cavi dall’impianto di depurazione 

Ladri in azione nel complesso turistico di Sciaccamare, in contrada Sovareto. Ignoti malviventi hanno rubato 300 metri di cavi collegati all’impianto elettrico del depuratore. Non è la prima volta che la struttura viene presa di mira dai “cacciatori” di rame. Nel gennaio scorso, infatti, erano stati sottratti circa 100 chili di rame per un danno economico stimato attorno ai 15 mila euro.