Sciacca

Ladri di rame a Sciaccamare, rubati 300 metri di cavi dall’impianto di depurazione 

Non è la prima volta che la struttura viene presa di mira dai “cacciatori” di rame

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Ladri in azione nel complesso turistico di Sciaccamare, in contrada Sovareto. Ignoti malviventi hanno rubato 300 metri di cavi collegati all’impianto elettrico del depuratore. Non è la prima volta che la struttura viene presa di mira dai “cacciatori” di rame. Nel gennaio scorso, infatti, erano stati sottratti circa 100 chili di rame per un danno economico stimato attorno ai 15 mila euro.

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