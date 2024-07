Teatro dell’Efebo, spostato al 15 settembre lo spettacolo “Icaro, il pensiero in movimento”

E’ stata rinviata al prossimo 15 settembre la rappresentazione dell’opera di Marco Savatteri “Icaro, il pensiero in movimento”, inserita nella Rassegna del Teatro Classico e del Mito del cartellone 2024 del Teatro dell’Efebo e originariamente prevista per il 26 luglio. Il rinvio è stato concordato con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, organizzatore della rassegna, a causa di sopraggiunti problemi logistici e tecnici della Compagnia Savatteri Produzioni.

I biglietti acquistati saranno validi per la rappresentazione del 15 settembre. Quanti non potessero, per ragioni personali, assistere allo spettacolo nella nuova data potranno chiedere il rimborso del biglietto rivolgendosi all’agenzia BOX Office, tel 0922 20500.