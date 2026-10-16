Teatro Pirandello, prorogata a domenica la conferma dei posti per gli abbonati
Per agevolare chi non ha ancora completato il rinnovo, la biglietteria del Teatro Pirandello resterà eccezionalmente aperta anche nel fine settimana
La Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” – Valle dei Templi di Agrigento comunica che il termine per l’esercizio del diritto di prelazione riservato agli abbonati della Stagione 2025/2026 è prorogato fino a domenica 18 ottobre 2026. Entro tale data gli abbonati potranno rinnovare l’abbonamento e confermare il proprio posto in sala per la Stagione Teatrale 2026/2027.
Per agevolare chi non ha ancora completato il rinnovo, la biglietteria del Teatro Pirandello resterà eccezionalmente aperta anche nel fine settimana: sabato 17 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 18:30; domenica 18 ottobre, dalle ore 15:30 alle ore 20:00. La Fondazione invita quindi tutti gli abbonati interessati a recarsi in biglietteria entro la scadenza, per mantenere il proprio posto e prendere parte alla nuova stagione del Teatro Pirandello.