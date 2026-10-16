Rifiuti speciali bruciati nelle Madonie, denunciata una 63enne

I carabinieri della stazione di Isnello (Palermo) hanno denunciato una donna di 63anni, accusata di aver realizzato una discarica abusiva e di aver smaltito illecitamente rifiuti non pericolosi.I fatti sono stati accertati all’interno del Parco delle Madonie, precisamente in Contrada Mongerrati, dove i militari hanno scoperto tre distinte aree di stoccaggio irregolare, estese su una superficie complessiva di circa 130 metri quadrati.

All’interno di queste zone di accumulo, i carabinieri hanno individuato scarti di varia natura, classificati come speciali ma non pericolosi riscontrando anche che una parte dei residui era stata illecitamente data alla fiamme.Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro penale.L’operazione si inserisce nel quadro investigativo dedicato al contrasto dei reati ambientali e alla tutela del territorio.