Entra in una struttura ricettiva e ruba bagagli ad una famiglia americana, denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un catanese di 36 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, individuato quale autore di un furto perpetrato all’interno di un appartamento turistico ubicato nel centro storico di Catania, ai danni di una famiglia di turisti statunitensi. Le vittime del furto, pochi giorni prima, rientrando nell’appartamento dopo un’assenza di un paio d’ore, lo avevano trovato a soqquadro, constatando che ignoti si erano introdotti furtivamente all’interno, appropriandosi di uno zaino e di una valigia, contenenti effetti personali e documenti.

Nei giorni successivi avevano formalizzato denunciato presso il Commissariato sezionale di P.S. “Nesima”. Immediatamente, i poliziotti hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona e sono così riusciti, in un primo momento, a ricostruire la dinamica del furto. Successivamente, all’esito di scrupolosa ed approfondita attività di analisi delle immagini e di comparazione con i profili di alcuni pregiudicati con precedenti analoghi, hanno riconosciuto l’autore del reato, immortalato dalle telecamere mentre si allontanava trascinando una valigia, individuandolo in un pregiudicato catanese di 36 anni, noto per la reiterata commissione di furti all’interno di esercizi commerciali e strutture ricettive. Ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole fino a condanna definitiva, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di furto aggravato.