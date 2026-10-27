Decolla oggi il primo volo Wizz Air Comiso- Milano

Decolla oggi il primo volo diretto Comiso-Milano Malpensa, il nuovo collegamento operato da Wizz Air che avvicina il Sud-Est siciliano al cuore economico del Nord Italia.La nuova rotta, con tre frequenze settimanali il martedì, giovedì e sabato, amplia le possibilità di viaggio dal nostro scalo e rafforza i collegamenti con uno dei principali hub aeroportuali del Paese.Un’opportunità per chi viaggia per lavoro, studio o per raggiungere amici e familiari, ma anche per rendere il territorio ibleo ancora più accessibile diventa per chi desidera scoprire il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico dell’Isola.

“Il nuovo collegamento Comiso-Milano Malpensa è un risultato significativo per Sac e per lo sviluppo dell’aeroporto di Comiso, che vogliamo valorizzare come infrastruttura strategica per la Sicilia orientale. La collaborazione con Wizz Air conferma la validità di un percorso fondato sulla crescita dell’offerta e sulla capacità di fare sistema. Catania e Comiso sono due scali complementari, che Sac lavora a integrare sempre più in un’unica strategia aeroportuale, per ampliare le possibilità di collegamento, sostenere il turismo e rispondere alle esigenze di cittadini e imprese. L’obiettivo rimane rafforzare il ruolo di entrambi gli aeroporti e contribuire concretamente allo sviluppo del territorio” – Anna Quattrone, Presidente di SAC, e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

“L’attivazione di questa rotta, grazie ai fondi ed al lavoro degli uffici del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, contribuisce a rafforzare il ruolo di Comiso come infrastruttura strategica per la Sicilia sud-orientale. Una connessione stabile con uno dei principali poli economici e aeroportuali del Paese significa rendere il nostro territorio più accessibile, favorire l’arrivo di visitatori e creare nuove opportunità per le attività economiche locali” – Maria Rita Schembari, Sindaco di Comiso