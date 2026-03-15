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Messina, 12 escursionisti stranieri si perdono sui Colli San Rizzo, salvati da Vvf

L’allarme è scattato poco prima delle 20 alla sala operativa dei Vigili del fuoco, tramite il Numero unico di emergenza 112.

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) Dodici escursionisti di nazionalità estera sono stati soccorsi questa sera sui Colli San Rizzo, a Messina, dopo aver perso l’orientamento lungo i sentieri della dorsale peloritana a causa del buio e della fitta nebbia.
L’allarme è scattato poco prima delle 20 alla sala operativa dei Vigili del fuoco, tramite il Numero unico di emergenza 112. Seguendo le indicazioni degli operatori, il gruppo è riuscito a ricompattarsi e a trovare riparo all’interno del Santuario di Dinnammare, il punto più alto della dorsale. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Villafranca Tirrena, con il supporto del personale del Pronto intervento sociale (Pis). I dodici escursionisti, infreddoliti per le basse temperature – circa 6 gradi – e l’elevata umidità, sono stati assistiti dal personale di soccorso, che ha fornito loro anche giacche di protezione. Successivamente sono stati accompagnati a valle a bordo di un autobus a nove posti dei Vigili del fuoco e di un mezzo del Pis e riaccompagnati nelle rispettive abitazioni. L’intervento si è concluso senza conseguenze per i giovani.(ITALPRESS).

Foto: Vvf Messina

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