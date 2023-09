Terribile schianto tra auto ad Agrigento, 3 feriti: uno è grave 

Un terribile incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 189, di fronte al bar Genova nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento. Due le automobili coinvolte in un tremendo frontale: una Volvo XC60 e una Audi Q3. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo veicolo. L’uomo, estratto dalle lamiere dell’abitacolo, è stato trasferito immediatamente all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ha riportato un forte trauma toracico e ferite agli arti inferiori.

Ferito lievemente, ma sotto shock, il conducente della Volvo. Sul posto sono intervenute due ambulanze, la polizia stradale, i carabinieri e i vigili del fuoco. I rilievi li hanno eseguiti gli agenti della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, l’Audi Q3 usciva da Fontanelle per immettersi sullo scorrimento veloce quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è trovato davanti la Volvo.