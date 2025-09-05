Topi in città, Lala: “il sindaco mente ai cittadini su attività di derattizzazione”

“La città é invasa dai topi, dal centro storico ai quartieri, nove mesi di attività di derattizzazione avrebbero prodotto risultati ben diversi. Visto che il Sindaco parla di derattizzazione che prosegue da gennaio sarebbe il caso indicasse le vie che sono state interessate all’attività di derattizzazione”, dichiara in una nota Roberta Lala segretario provinciale Italia Viva.

“Ci giungono informazioni da parte di gestori di attività turistico ricettive, che hanno inviato pec con allegate foto che immortalano una situazione disgustosa, una condizione igienico sanitaria allarmante, rimasta fino ad oggi inascoltata”; continua Lala. “Un topo ha raggiunto anche il 5 piano del mio palazzo entrando in casa, queste situazioni continuano a verificarsi giornalmente in diverse abitazioni. Ricordo al Sindaco che è responsabile della salute pubblica”; ha concluso il segretario provinciale Italia Viva.