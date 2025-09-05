Favara: operazione “Otium”: quando il lavoro non stanca

Badge passati di mano in mano e timbrati al posto di colleghi che potevano così assentarsi dal

lavoro per sbrigare faccende personali risultando però in servizio. Tra questi c’era chi – nonostante

risultasse sul posto di lavoro – faceva rientro nella propria abitazione, si recava in un’enoteca, al

mercato, al cimitero, dal fruttivendolo, in ospedale oppure in chiesa. La Procura di Agrigento – con

il pm Gloria Andreoli – ha chiuso una maxi indagine che ipotizza un giro di “furbetti del cartellino”

tra i dipendenti del comune di Favara.

L’inchiesta – svolta sul campo dai carabinieri con l’utilizzo di intercettazioni e pedinamenti –

avrebbe portato alla luce numerosissimi episodi di assenteismo all’Ente nell’estate 2022. Tra gli

indagati ci sono custodi, giardinieri, operatori amministrativi, assistenti, un geometra e anche un

ispettore della Polizia municipale. A quest’ultimo, ad esempio, gli inquirenti contestano oltre 10

episodi tra giugno e luglio 2022 con assenze “ingiustificate” per recarsi a casa, dal meccanico e

addirittura a svolgere lavori edili nella propria abitazione. Ad altri due dipendenti – marito e moglie – viene contestato l’essersi scambiati i badge e timbrato il cartellino. L’uomo, un geometra, è stato

pizzicato a portare a spasso il cane mentre la moglie sarebbe andata sul posto di servizio un’ora

