Lampedusa, realizza condotta fognaria senza permessi, il sindaco Mannino: “sarà denunciato”

A Lampedusa un soggetto privato ha realizzato una condotta fognaria facendo uno scavo e dei lavori sulla strada pubblica, appena asfaltata, senza chiedere il preventivo permesso agli uffici competenti. A renderlo noto è il sindaco Filippo Mannino che racconta il fatto “spiacevole” rendendolo noto con “l’auspicio che in futuro non succeda più.”

Il soggetto nelle prossime ore sarà denunciato all’autorità giudiziaria, i lavori intanto sono stati posti sotto sequestro, ed avranno, dice il primo cittadino, “l’obbligo di rifare l’intero tratto di carreggiata a regola d’arte (e non solo il pezzo interessato dai lavori)!” “Deve essere chiaro che non faremo sconti a chiunque verrà sorpreso a fare operazioni simili“, ha concluso Mannino.