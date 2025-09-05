Il ventenne di Raffadali morto in un incidente stradale, aperta inchiesta 

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul tragico incidente in cui ha perso la vita Giuseppe Vinti, ventenne originario di Raffadali. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della Fiat Punto al bordo della quale viaggiavano – oltre la vittima – anche altri quattro ragazzi.

Lo schianto è avvenuto a tarda notte lungo la strada provinciale 17, in contrada Cozzo Tahari, a Montaperto. Vinti ed i suoi amici erano di ritorno da una festa quando, per cause che adesso sono al vaglio degli investigatori, il conducente dell’auto ha perso il controllo finendo la corsa in un burrone.

Le condizioni del ventenne raffadalese sono apparse fin da subito gravissime ed è deceduto subito dopo il suo arrivo in ospedale. Sotto shock e feriti, ma non gravemente, gli altri quattro giovani. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto quella tragica notte ed accertare eventuali responsabilità.