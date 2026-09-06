Diga Castello, Catanzaro (PD): “Raddoppio dell’adduttore non più rinviabile”

Il raddoppio dell’adduttore della Diga Castello rappresenta un intervento strategico per il territorio agrigentino e per un comparto agricolo che da troppo tempo deve fare i conti con le conseguenze della carenza idrica e con infrastrutture non più adeguate alle esigenze del territorio. A sostenere con convinzione l’appello dell’associazione Liberi Agricoltori è Michele Catanzaro, presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che conferma la piena disponibilità a sottoscrivere l’emendamento finalizzato al rifacimento e al raddoppio dell’adduttore della Diga Castello.

«Non abbiamo alcun problema a sottoscrivere un emendamento che va nella direzione di tutelare il nostro territorio e dare risposte concrete agli agricoltori», dichiara Catanzaro. «Apprezzo, inoltre, il lavoro che stanno portando avanti a sostegno del comparto agricolo i consiglieri del gruppo di opposizione del progetto “Maria Rosaria Provenzano Sindaco”.

Il gruppo PD all’ARS ha sempre sostenuto il comparto agricolo e gli agricoltori siciliani attraverso atti parlamentari, proposte e battaglie portate avanti in Aula. Il rifacimento e il raddoppio dell’adduttore della Diga Castello rappresentano un’opera strategica e non più rinviabile per un territorio che da troppo tempo paga le conseguenze di una grave fragilità delle proprie infrastrutture idriche».

«Su questioni di questa importanza – prosegue il presidente del gruppo PD all’ARS – servono serietà, responsabilità e unità d’intenti. Ci auguriamo che almeno davanti alle emergenze dell’agricoltura e alla necessità di garantire l’approvvigionamento idrico non si ripetano quei giochi di divisione interni alla stessa maggioranza ai quali, purtroppo, siamo stati abituati. I problemi degli agricoltori non possono diventare terreno di scontro o di posizionamento politico».

«Il gruppo PD ARS farà la propria parte affinché l’opera possa ottenere le risorse e la priorità necessarie. Garantire reti idriche sicure ed efficienti significa difendere il lavoro delle imprese agricole, sostenere l’economia del territorio e dare una risposta concreta a migliaia di cittadini».