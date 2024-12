Travolto dalle critiche, rimosso dopo neanche una settimana l’albero di Natale 

Non è durato neanche una settimana. L’albero di Natale voluto e installato dall’amministrazione comunale di Agrigento è stato rimosso questo pomeriggio dalla centralissima piazza Marconi. Ufficialmente non sono state fornite spiegazioni sul caso ma, a dire il vero, non servirebbero neanche. L’albero di Natale, inaugurato con un video promozionale dal sindaco Franco Miccichè, è stato letteralmente travolto dalle critiche degli agrigentini. Sui social, per molti giorni, è stato l’argomento del giorno.

Un abete scarno, rami spezzati e riattaccati con delle fascette e addobbi di discutibile gusto. Tutto ciò non è passato inosservato agli occhi dei cittadini di Agrigento che, sui social, si sono scatenati con commenti esilaranti, alcuni anche divertenti, e aspre critiche. Oggi pomeriggio l’epilogo dell’ “Albero-gate”: una squadra di operai è intervenuta, ha smontato l’abete e lo ha caricato su un camion per portarlo via. Non proprio il massimo della visibilità per la città che, tra poco meno di un mese, diventerà per l’intero 2025 la Capitale Italiana della Cultura.