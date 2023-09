Tre nuovi dermatologi a tempo indeterminato in arrivo all’ASP di Agrigento

Non si ferma l’immissione in servizio di nuovo personale sanitario all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. La Direzione aziendale, al termine delle procedure concorsuali, ha recentemente approvato la graduatoria finale per l’immissione in servizio di tre nuovi dirigenti medici specializzati in dermatologia. I neo assunti assumeranno l’incarico a tempo indeterminato al termine delle verifiche di idoneità al lavoro da parte del medico competente aziendale e dopo la formale sottoscrizione del contratto. Il loro inserimento contribuirà a potenziare la quantità delle prestazioni specialistiche erogate in provincia.