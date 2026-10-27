Trionfo per il gran defilé di beneficenza organizzato dall’Inner Wheel club di Agrigento

Risposta straordinaria da parte della città per l’evento solidale “Modelle per un giorno al Gran Défilé di Beneficenza”, promosso dall’Inner Wheel Club di Agrigento guidato dalla Presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro. La manifestazione, che, domenica 25 ottobre, ha gremito ogni spazio della sala del Grand Hotel Mosè con oltre 200 presenze, si è trasformata in un inno al valore del dono e alla sensibilità del territorio.L’iniziativa rientra nell’ambito dello storico “Progetto Sorriso” ed è stata finalizzata al sostegno della “Casa Missionaria Porta Aperta” rappresentata da Suor Maria Grazia, punto di riferimento indiscusso nell’accoglienza e nel supporto ai più fragili.

A dare il via alla serata è stata l’emozionante esibizione delle giovani allieve della scuola di danza “Aether” di Aragona, dirette con maestria dal Maestro Marco Cipolla. Le giovanissime artiste hanno inaugurato la passerella infondendo grazia, purezza e talento, conquistando i calorosi applausi della platea.Successivamente, la sfilata ha preso vita con il défilé delle “Modelle per un giorno”: un affiatato gruppo composto da socie del Club, amiche e autorevoli rappresentanti di altre associazioni e club service del territorio, tra cui l’Inner Wheel Club di Licata, presente anche con una propria modella. Con portamento di classe, disinvoltura e spontanea raffinatezza, le protagoniste hanno valorizzato le creazioni sartoriali e le collezioni moda di prestigiose realtà del settore: L’Angolo, Cimino Mode, Giò Boutique, Lemorè di Dora Mirabello, Tiziana Nozzetti, Peplos Mode, Anice Zero, Le Pezze di Nanni e Lattuca Gioielli.

L’armonia della manifestazione è stata ulteriormente impreziosita dalle piacevoli note del sassofonista Damiano Tarallo, in arte “Damysax”, dagli scatti d’autore dell’appassionato fotografo Giuseppe Alizzi e dalla cura dell’immagine firmata dall’hairstylist Gianluigi Contino, acconciatore ufficiale dell’evento.Il coordinamento e la conduzione della serata sono stati affidati alla classe e alla regia della giornalista Margherita Trupiano, che ha saputo tessere con rara empatia ogni momento della manifestazione.Un plauso e una menzione di stima vanno alle socie a cui si deve una fondamentale spinta organizzativa nel coinvolgimento delle realtà cittadine e nella perfetta riuscita del programma.

«Se oggi il nostro Club esprime profonda gratitudine», ha dichiarato la Presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro, «è perché questo memorabile traguardo condiviso è il frutto di un lavoro di squadra, paziente e devoto. Ogni dettaglio ha trovato la sua collocazione ideale grazie all’impegno instancabile delle nostre socie e delle care amiche che hanno collaborato in amicizia e armonia. Abbiamo dimostrato che la vera bellezza è quella che sa farsi gesto concreto di solidarietà e speranza per chi ne ha più bisogno».

Agli allievi dell’Accademia “Aether” è stato conferito dal Club un attestato formale di riconoscimento e partecipazione a memoria dell’importante contributo artistico e sociale offerto.L’Inner Wheel Club di Agrigento, così, rinnova il proprio sentito ringraziamento ai partner, alle aziende, al pubblico intervenuto e a tutti coloro che hanno reso possibile questa memorabile pagina di solidarietà.