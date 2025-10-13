Agrigento

Turiano nuovo direttore del reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Agrigento

Sottoscritto il contratto con il quale assume l’incarico quinquennale

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Il dottor Salvatore Alberto Turiano è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia vascolare del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Il neoprimario, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale. 

