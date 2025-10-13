Agrigento
Turiano nuovo direttore del reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Agrigento
Sottoscritto il contratto con il quale assume l’incarico quinquennale
Il dottor Salvatore Alberto Turiano è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia vascolare del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Il neoprimario, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale.
