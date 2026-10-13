Turista scomparso e ritrovato alla Valle dei Templi, i figli ringraziano Agrigento: “Città dal cuore grande”

Hanno vissuto momenti di forte apprensione per le sorti del papà, un turista scomparso nel nulla per oltre sei ore durante una escursione alla Valle dei Templi di Agrigento. Sulla Città dei templi, proprio nella giornata di sabato, si era abbattuto un forte temporale con un’allerta meteo arancione che aveva reso ancora più difficili le operazioni di ricerca. Ma pioggia e fango non hanno fermato la catena dei soccorsi, la generosità della gente e la professionalità delle forze dell’ordine che – dopo quasi 7 ore – hanno trovato e salvato l’ottantenne.

Adesso il peggio è alle spalle e i figli del turista hanno contattato la nostra redazione affidandoci una lettera di ringraziamento alla Città. “In quelle interminabili ore di angoscia, mentre un violento temporale si abbatteva su Agrigento, noi figli abbiamo vissuto momenti di fortissima apprensione per la scomparsa del nostro papà nella zona della Valle dei Templi. Se oggi possiamo riabbracciarlo e tirare finalmente un sospiro di sollievo è grazie a una straordinaria catena di solidarietà, prontezza e immenso senso del dovere. Desideriamo per questo ringraziare pubblicamente di cuore tutte le forze dell’ordine e i soccorritori – Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e il personale sanitario dell’ambulanza sempre a disposizione – che si sono impegnati nelle ricerche per ore senza sosta, prodigandosi con ogni mezzo e affrontando condizioni meteorologiche difficilissime. Il personale stesso del Parco Archeologico della Valle dei Templi, che si è prontamente prestato e messo a disposizione sin dai primi momenti, tutte le guide turistiche per il loro immediato e prezioso “tam-tam” di informazioni e anche alla generosità degli ambulanti presenti sia all’interno del parco archeologico e fuori dalla biglietteria. Tutti i cittadini che hanno accolto l’invito a verificare nei dintorni, dimostrando una vicinanza e una sensibilità che non dimenticheremo mai. Agrigento si è dimostrata una comunità straordinaria, coesa e dal cuore grande. A tutti voi va la gratitudine eterna della nostra famiglia per aver protetto e riportato a casa il nostro papà. Con immensa riconoscenza”.