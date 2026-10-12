Equitazione, i giovani “Cavalieri della Città Barocca” di Naro protagonisti a Palermo

Dopo i successi ottenuti nelle recenti gare provinciali di Favara, la Scuderia I Cavalieri della Città Barocca di Naro si conferma anche sul palcoscenico regionale. Nel fine settimana i giovani allievi, guidati dall’istruttore Salvo Marziano, hanno gareggiato nel prestigioso centro equestre di Villa Pensabene a Palermo, salendo sul podio in tutte le categorie del salto ostacoli.

Nella categoria L50 il gradino più alto è andato a Ginevra Aronica. Nelle L60 Rosario Vassallo ha conquistato il primo posto, completato da un secondo posto di Alessio Brandara e da un terzo posto dello stesso Vassallo. Nelle L70 Aurora Castronovo, di Sommatino, si è classificata quarta. Doppio risultato per Gemma Mangione, prima nelle Lb80 e seconda nelle L80. Buone prove anche per Luca Castronovo, giovane ma già veterano della scuderia, per Daniel Contrino e per la giovanissima Asia Di Blasi, anche lei sommatinese.

La due giorni palermitana si è chiusa con le premiazioni del Campionato Regionale ASI 2026, dove la scuderia naritana ha portato a casa altri piazzamenti di rilievo. Nelle L60 Rosario Vassallo ha vinto la medaglia d’argento, Alessio Brandara il bronzo e Asia Di Blasi la coccarda del quarto posto. Bronzo anche per Aurora Castronovo nelle L70, mentre Gemma Mangione si è aggiudicata l’oro nelle Lb80.

Questi risultati confermano I Cavalieri della Città Barocca tra le realtà giovanili più vincenti, non solo in provincia di Agrigento ma in tutta la Sicilia. Il merito va in gran parte a Salvo Marziano, che da oltre otto anni guida la scuderia con passione e competenza. In questo periodo ha fatto crescere numerosi giovani atleti e ha contribuito a far conoscere sul territorio uno sport che fino a poco tempo fa aveva pochi praticanti e poca visibilità.

La scuderia ha ringraziato il presidente dell’ASI, Giuseppe La Barbera, e i proprietari di Villa Pensabene, Francesco Pagano e la moglie Francesca, che hanno reso possibile un evento molto partecipato e di grande prestigio.