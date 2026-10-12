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Finto maresciallo truffa pensionato a Racalmuto, spariti 4 mila euro 

Il 71enne, fidandosi delle indicazioni del truffatore, si è recato prima all’ufficio postale del paese e, poco dopo, si è spostato nella vicina Grotte

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Ancora una truffa, l’ennesima, del finto carabinieri in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nel tranello è stato un pensionato di 71 anni di Racalmuto. L’anziano è stato contattato da un sedicente maresciallo della locale stazione spiegandogli che avrebbe dovuto effettuare alcuni controlli su presunte irregolarità alle poste.

Il 71enne, fidandosi delle indicazioni del truffatore, si è recato prima all’ufficio postale del paese e, poco dopo, si è spostato nella vicina Grotte. In poco tempo ha eseguito due bonifici, a due intestatari diversi, per un totale di 4.100 euro. Soltanto dopo ha capito di essere stato raggirato e ha sporto denuncia ai “veri” carabinieri. Al via le indagini per risalire agli autori della truffa. 

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