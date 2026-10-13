Furto di cavi elettrici al depuratore di Grotte, impianto fermo

AICA comunica che questa mattina i propri operatori hanno scoperto il furto dei cavi elettrici, dei materiali e delle attrezzature dell’impianto di depurazione di contrada Caccarolloli, nel Comune di Grotte. A causa del furto il depuratore si è fermato. L’Azienda ha sporto formale denuncia dell’accaduto alle Forze dell’Ordine.

AICA farà ora una ricognizione del danno per avviare i lavori di manutenzione necessari al ripristino dell’impianto elettrico del depuratore. Il furto compromette l’efficienza del processo di depurazione. Per questo, anche dopo la riparazione, l’impianto avrà bisogno dei necessari tempi tecnici prima di tornare a funzionare normalmente. L’Azienda comunicherà gli interventi eseguiti e il ripristino dell’impianto.