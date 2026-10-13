Agrigento

Anziana scippata mentre passeggia in centro, bottino da 200 euro 

L’anziana è stata scippata in pieno giorno mentre stava facendo una passeggiata a non molta distanza da piazza Ravanusella

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Spiacevole disavventura per una pensionata ottantenne agrigentina. L’anziana è stata scippata in pieno giorno mentre stava facendo una passeggiata a non molta distanza da piazza Ravanusella. Un bandito solitario si è avvicinato alla signora, spingendola e facendola cadere per poi strapparle di mano la borsa e fuggire.

L’accessorio è stato ritrovato poco più avanti. Il malvivente ha rubato soltanto i soldi, circa 200 euro, lasciando tuttavia gli effetti personali della donna. La pensionata, ovviamente sotto shock, è stata soccorsa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli agenti la presenza di telecamere per rintracciare l’autore dello scippo. 

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