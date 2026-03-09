Agrigento

Turisti travolti da auto in corsa, ventenne in prognosi riservata: denunciata una donna  

L’incidente è avvenuto a San Leone. Denunciata 30enne alla guida dell’auto, positiva all’alcol test

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Una coppia di turisti spagnoli in vacanza ad Agrigento è stata travolta da un’auto in corsa nella notte tra sabato e domenica in via Magellano, a pochi passi dal viale delle Dune nel quartiere balneare di San Leone.

Un ventenne si trova adesso ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni di Dio mentre la ragazza, una ventiduenne, ha riportato gravi ferite ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Alla guida della Fiat Panda che ha investito i due turisti c’era una trentenne agrigentina. La donna è risultata positiva all’alcol test eseguito dai carabinieri intervenuti poco dopo e per questo denunciata. I due feriti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. 

