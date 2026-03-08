Messina

Auto contro un albero sulla Strada Statale, morto 33enne

Viaggiava sul sedile lato passeggero della vettura guidata da un amico che nello scontro è rimasto ferito.

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione

 Incidente mortale sulla Strada Statale 113, a Timpazzi(Messina). Un’auto è improvvisamente uscita di strada finendo contro un albero, l’impatto è costato la vita a Giorgio Pagano, 33 anni, messinese. Viaggiava sul sedile lato passeggero della vettura guidata da un amico che nello scontro è rimasto ferito. Secondo i primi accertamenti della polizia municipale l’auto, una Bmw, con a bordo i due giovani stava percorrendo la Ss 113 quando da una stradina laterale è sopraggiunto un altro veicolo che stava per immettersi nella Statale. Sembra che a questo punto il conducente della Bmw avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. L’auto ha divelto un tratto di guardrail andando a finire la sua corsa contro uno degli alberi che costeggia la carreggiata.  Il 33enne, che sedeva come passeggero, è deceduto sul posto. Il conducente dello stesso veicolo ha riportato ferite ed è stato preso in carico dai sanitari giunti in loco; illeso, invece, il guidatore dell’altra vettura coinvolta nella dinamica.Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, il traffico lungo il tratto interessato della SS113 ha registrato significativi rallentamenti.

“Alla luce della tragica scomparsa del nostro giovane concittadino, venuto a mancare in un incidente stradale, desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore. In segno di rispetto e cordoglio, il tour previsto per domani 8 marzo sarà annullato” , questa la nota del sindaco Federico Basile.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Colpo in una gioielleria a Licata, banditi usano escavatore per sfondare saracinesca 
Agrigento

Turisti travolti da auto in corsa, ventenne in prognosi riservata: denunciata una donna  
Agrigento

IlSole24ore, Agrigento è la città più soleggiata d’Italia: 58ª per miglior clima 
Cultura

Naro porta in scena la Passione di Cristo, il mortorio più antico di Sicilia torna dal 29 marzo al 19 aprile
Cultura

Ad Agrigento il convegno Internazionale “Ecosistemi Viventi. Clima, Ecologia, Cibo e Benessere”
Cultura

Mandorlo in Fiore 2026: il Circolo dei Nobili promuove un ciclo di iniziative culturali fino al 15 marzo
banner italpress istituzionale banner italpress tv