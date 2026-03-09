Pallavolo Serie B, Sciacca a un passo dal colpaccio: Bronte si salva al quinto set 

Scalia Sciacca frena la corsa della vice capolista Aquila Bronte al Palatenda “Roccazzella”, al termine di una gara intensa e di alto livello tecnico, cedendo soltanto al tie-break dopo aver sfiorato una prestigiosa vittoria. I saccensi, infatti, hanno avuto due match point nel quarto set, arrivando a un passo dal 3-1 contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

Il match si apre con un primo set equilibrato, vinto dagli etnei 25-23 nonostante la rimonta finale della formazione di Frinzi Russo. La reazione della Scalia Sciacca è immediata: nel secondo parziale i padroni di casa dominano con autorità e chiudono 25-16. Anche il terzo set resta combattuto, ma Atria e compagni sbagliano poco e si portano meritatamente sul 2-1 grazie al 25-22.

Il quarto set è il più spettacolare: Bronte prova l’allungo, ma la Scalia Sciacca rimonta con determinazione, sorpassa e conquista due match point che avrebbero potuto chiudere la gara. Gli ospiti però si salvano con un muro e una battuta vincente, riuscendo poi a trascinare la sfida al tie-break. Nel quinto set l’Aquila Bronte parte forte e mantiene il controllo fino all’8-15 finale, approfittando anche della comprensibile demoralizzazione dei saccensi per l’occasione sfumata nel parziale precedente.

Il pubblico delle grandi occasioni ha sostenuto la squadra per tutta la gara, applaudendo alla fine entrambe le formazioni per lo spettacolo offerto. La Scalia Sciacca conquista un punto importante ma viene scavalcata in sesta posizione, mentre Bronte vede aumentare a tre lunghezze il distacco dalla capolista Corigliano. La prestazione conferma la qualità del gruppo saccense, capace di competere alla pari con una delle migliori squadre del torneo e di offrire nonostante la sconfitta una prova di carattere, qualità e maturità agonistica.