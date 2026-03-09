Impresa Athena Agrigento: l’Under 15 conquista il titolo regionale

Una stagione straordinaria, costruita con sacrificio, talento e grande spirito di squadra, che ha consentito all’Athena Under 15 di laurearsi Campione Regionale e di centrare la prestigiosa promozione nel campionato Élite, traguardo che rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la società, ma anche per tutto il movimento calcistico giovanile della provincia di Agrigento.

Un percorso entusiasmante quello dei giovani atleti agrigentini guidati dal tecnico Angelo Greco, protagonisti di un campionato giocato sempre ad altissimo livello, caratterizzato da organizzazione tattica, qualità tecnica e grande determinazione. Partita dopo partita la squadra ha saputo costruire un cammino vincente, dimostrando maturità e personalità anche nei momenti più delicati della stagione.

La promozione nel campionato Élite rappresenta un traguardo di grande prestigio, che premia l’impegno costante della società nella valorizzazione del settore giovanile e nella formazione dei giovani talenti. Un risultato che è il frutto di un’attenta e lungimirante programmazione sportiva, costruita negli anni con passione, competenza e dedizione, e che ha consentito all’Athena Agrigento di ritagliarsi un ruolo sempre più autorevole e da protagonista nel panorama del calcio giovanile regionale.

Il presidente della società Gero Falci ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: «La vittoria di questo campionato rappresenta un risultato straordinario che premia il lavoro, la passione e la programmazione della nostra società. Questo gruppo di ragazzi ha dimostrato durante tutta la stagione grande impegno, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza ai nostri colori. La promozione nel campionato Élite è un motivo di orgoglio per tutti noi e conferma la qualità del lavoro che da anni portiamo avanti nel settore giovanile. Un ringraziamento speciale va allo staff tecnico, ai dirigenti, alle famiglie e a tutti coloro che ogni giorno sostengono il percorso di crescita dei nostri giovani atleti».

Grande soddisfazione anche da parte del responsabile tecnico della società Giovanni Sorce: «Questo successo è il frutto di un percorso costruito giorno dopo giorno sul campo, con grande dedizione da parte dei ragazzi e dello staff. Oltre al risultato sportivo, che ovviamente ci rende molto orgogliosi, ciò che ci gratifica di più è vedere la crescita umana e calcistica dei nostri giovani atleti. La promozione nel campionato Élite rappresenta un passo importante e allo stesso tempo uno stimolo per continuare a lavorare con ancora maggiore entusiasmo e qualità nella formazione dei nostri ragazzi».