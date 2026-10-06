Ubriaca al volante insulta i carabinieri e lancia oggetti contro la pattuglia, arrestata 22enne

Fermata dai carabinieri per un controllo stradale è risultata ubriaca, con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito, ed ha pure inveito contro gli uomini in divisa e lanciato oggetti contro l’auto dei militari. È successo in via Cavaleri Magazzeni, ad Agrigento, nella notte tra domenica e ieri. Protagonista della notte di follia una 22enne residente in un altro comune della provincia. La giovane è stata arrestata per esistenza a pubblico ufficiale e denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Adesso, così come disposto dall’autorità giudiziaria, si trova ai domiciliari. La 22enne era al volante della sua auto quando i carabinieri le hanno imposto l’alt per un controllo stradale. Da subito si è mostrato insofferente e, dopo che l’alcol test ha rilevato un tasso superiore al consentito, è andata in escandescenza insultando i militari e lanciando oggetti contro la pattuglia. Alla fine del controllo, culminato con l’arresto della ragazza, sia i carabinieri che la giovane hanno riportato lievi ferite.