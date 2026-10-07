“Una Vita da Social -Action Week”, la Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto “Anna Frank”

Nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre prossimi, gli operatori della Polizia di Stato incontreranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Anna Frank nei plessi V. Reale di Fontanelle e nella sede centrale di via Matteo Cimarra per affrontare tematiche di particolare rilevanza per il mondo giovanile, con momenti di confronto e dialogo sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, della sextortion, della diffusione non consensuale di immagini e video intimi e, più in generale, sulle diverse forme di violenza, prevaricazione e rischio che possono manifestarsi attraverso la rete.

L’Istituto” ha aderito all’iniziativa “Una Vita da Social – Action Week”, promossa dalla Polizia di Stato – Polizia Postale nell’ambito della XIV edizione della campagna educativa itinerante “Una Vita da Social”, dedicata alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo e delle diverse forme di violenza connesse all’utilizzo delle piattaforme digitali e dei social network. L’iniziativa, che coinvolge scuole e luoghi di aggregazione giovanile su tutto il territorio nazionale, nasce con l’obiettivo di rafforzare nei giovani la consapevolezza dei rischi legati all’utilizzo della rete e di fornire loro strumenti adeguati per un uso sicuro, responsabile e consapevole delle tecnologie digitali. La collaborazione con la Polizia di Stato rappresenta un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione, attraverso un confronto diretto con professionisti impegnati quotidianamente nella prevenzione dei rischi connessi al mondo digitale.

La scuola “Anna Frank”, conferma, anche in questa occasione, il proprio impegno nel promuovere, insieme alle famiglie e alle istituzioni del territorio, una cultura della responsabilità e del rispetto che si traduce in una progettualità attenta a preparare e ad accompagnare gli studenti, non solo verso un utilizzo sempre più consapevole e sicuro degli strumenti digitali ma, anche e soprattutto, verso una comunicazione orientata all’ascolto, all’empatia e al rispetto degli altri che faccia delle parole disarmate, prive cioè di ogni intenzione aggressiva e polemica, il nuovo codice comunicativo per un confronto sereno e costruttivo tra pari.