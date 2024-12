Utilitaria contro autocarro a Joppolo, donna estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco 

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 18, in territorio di Joppolo Giancaxio. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford e un mezzo pesante. Il bilancio è di una donna ferita, per fortuna non in maniera grave anche alla luce del violento impatto. Illeso, invece, il marito che si trovava alla guida dell’utilitaria.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Agrigento. I pompieri hanno estratto la signora tra le lamiere dell’abitacolo tagliano e allargando una parte di sportello e di parabrezza. Sul posto anche il personale medico che si è occupato della ferita. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro. L’auto si è scontrata con la parte posteriore dell’autocarro. Ingenti i danni.