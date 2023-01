Vacanze agrigentine per Bruno Vespa: visita ai Templi e pranzo a San Leone

Bruno Vespa ha deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza ad Agrigento. Il noto giornalista, storico conduttore della trasmissione “Porta a Porta”, si è concesso un momento di relax tra storia e buon cibo. Non poteva mancare la tappa alla Valle dei Templi, con una visita guidata tra le bellezze del Parco Archeologico, per poi spostarsi a San Leone. Nel quartiere balneare ha pranzato alla Rotta, locale a pochi passi dal mare, in compagnia dell’ex ministro Angelino Alfano.