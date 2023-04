Vacanze agrigentine per la campionessa Federica Pellegrini

La leggenda del nuoto Federica Pellegrini, già campionessa olimpica e primatista mondiale in due specialità, sceglie di nuova la provincia di Agrigento per trascorrere le vacanze di Pasqua.

La “Divina”, come viene soprannominata, si trova in compagnia del marito Matteo Giunta al Verdura Resort di Sciacca. Sole, mare, relax. Federica Pellegrini ha deciso di fare tappa alla Valle dei Templi per poi andare ad ammirare la Scala dei Turchi come testimoniato dagli scatti social postati sul suo profilo Instagram.

Pellegrini è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia, primatista mondiale nei 200 metri e 400 metri stile libero nonché unica atleta a partecipare a cinque olimpiadi consecutive. Dopo il ritiro la Pellegrini si è dedicata molto alla televisione: prima da giudice nel famoso programma Italia’s Got Talent e adesso come concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express.