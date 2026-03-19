Valle dei Templi, Michele Sodano: “Chiarezza su affidamenti, CoopCulture e gestione del Parco”

Affidamenti, gestione economica e trasparenza: sono questi i nodi al centro dell’iniziativa del candidato sindaco dell’area progressista Michele Sodano, che ha sollecitato un intervento parlamentare urgente sulla gestione delle attività alla Valle dei Templi.

Sodano ha infatti interpellato l’On. Ismaele La Vardera, Presidente di Controcorrente, chiedendo di fare piena luce sulle criticità emerse in merito alle mostre temporanee, all’aumento del costo del biglietto e ai rapporti tra Parco, concessionari e soggetti privati.

A seguito della richiesta, l’On. La Vardera ha presentato un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana per verificare la correttezza delle procedure e dei rapporti economici connessi al progetto.

Nel dettaglio, l’atto ispettivo punta a chiarire le procedure di selezione dei soggetti privati, il ruolo di CoopCulture nella gestione dello sbigliettamento e degli introiti, la durata e le modalità di affidamento delle concessioni e la congruità economico-finanziaria dell’intero progetto.

L’interrogazione affronta inoltre anche il tema della governance del Parco, con riferimento alla permanenza nell’incarico del direttore Sciarratta oltre la scadenza originariamente prevista e alla necessità di chiarire i presupposti giuridici e amministrativi di tale proroga.

«La Valle dei Templi è una delle risorse più importanti di Agrigento, non solo dal punto di vista culturale ma anche economico e strategico. Proprio per questo la sua gestione non può essere il risultato di equilibri politici né di scelte prive di una visione di prospettiva. Invitiamo la Regione a fare piena chiarezza su procedure, affidamenti e gestione delle risorse, garantendo la massima trasparenza, affinché il “Parco” torni ad essere fino in fondo una leva di sviluppo reale per la città e un patrimonio che produce valore per la comunità», dichiara Michele Sodano.