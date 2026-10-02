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Favara, rubati 10mila metri di cavi da un impianto fotovoltaico: al via indagini
Danni per un valore stimato di 30mila euro.
Furto di rame nella notte a Favara, in contrada Piano di Avola. I ladri hanno tagliato la recinzione di un impianto fotovoltaico e portato via circa 10mila metri di cavi solari, per un valore stimato di 30mila euro.
Il materiale è coperto da assicurazione. A complicare le indagini dei carabinieri di Favara, intervenuti dopo la denuncia della società proprietaria, il sistema di videosorveglianza dell’impianto, risultato guasto al momento del colpo.
Sono in corso le indagini per identificare i responsabili del furto.
Redazione
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