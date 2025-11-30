Apertura

Licata, crolla stabile di tre piani: evacuate due famiglie

Il crollo si è verificato in via Soldato Florio

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Paura nella tarda serata a Licata. In via Soldato Florio, è crollato uno stabile di tre piani.
Non ci sarebbero feriti, considerato che la casa era disabitata. È stato però necessario, in modo precauzionale, evacuare due famiglie, composte complessivamente da 4 persone tra cui un minore.
Sul posto si sono precipitati gli uomini della Protezione Civile comunale, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, gli operatori del 118 ed i tecnici dell’Enel.

