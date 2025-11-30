Apertura

Investito da auto a Campobello di Licata, Matteo si è svegliato

A renderlo noto è la cognata di Matteo Ferlisi con un post sui social

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

”Matteo si è svegliato. I medici stessi parlano di un miracolo. Dovrà subire altri interventi chirurgici ma è cosciente, risponde agli stimoli, riconosce il volto della moglie. Parla e si ricorda dei figli . Sarà un lunghissimo percorso ma il miracolo è avvenuto. Bisogna continuare a pregare”. Così in un post sui social la cognata di Matteo Ferlisi, il venditore ambulante di Racalmuto, rimasto coinvolto in un incidente stradale circa una settimana fa a Campobello di Licata. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe sceso dal suo mezzo in avaria quando un’auto in corsa l’ha centrato in pieno senza prestare soccorso. I Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del conducente in fuga e lo hanno denunciato per il reato di lesioni stradali aggravate e omissione di soccorso.
Matteo si trova ancora ricoverato al Policlinico di Palermo, dopo è già stato sottoposto a due importanti interventi chirurgici; la prognosi non è del tutto sciolta, anche i medici parlano di miracolo. Tutta la comunità di Racalmuto ha pregato e continua a farlo affidandosi a Maria Ss. del Monte.

