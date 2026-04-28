Agrigento
Vendevano souvenir senza licenza nella Valle dei Templi, scatta il daspo urbano
La merce è stata sequestrata e adesso rischiano multe fino a 3mila euro
Quattro venditori ambulanti sono stati sanzionati da parte della Polizia locale di Agrigento perché sprovvisti delle dovute autorizzazioni.
Tutti si trovavano nei pressi della Valle dei Templi ed erano impegnati a vendere souvenir e vari oggetti per turisti ed erano sprovvisti di licenza e nulla osta della Soprintendenza.
La merce è stata sequestrata, e adesso i venditori abusivi rischiano sanzioni fino a 3mila euro. Oltre a questo è stato firmato il daspo urbano per 48 ore che gli impedirà di tornare nello stesso luogo.
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Gioacchino Schicchi
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