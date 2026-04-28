Agrigento

Vendevano souvenir senza licenza nella Valle dei Templi, scatta il daspo urbano

La merce è stata sequestrata e adesso rischiano multe fino a 3mila euro

Pubblicato 48 secondi fa
Da Gioacchino Schicchi

Quattro venditori ambulanti sono stati sanzionati da parte della Polizia locale di Agrigento perché sprovvisti delle dovute autorizzazioni.

Tutti si trovavano nei pressi della Valle dei Templi ed erano impegnati a vendere souvenir e vari oggetti per turisti ed erano sprovvisti di licenza e nulla osta della Soprintendenza.

La merce è stata sequestrata, e adesso i venditori abusivi rischiano sanzioni fino a 3mila euro. Oltre a questo è stato firmato il daspo urbano per 48 ore che gli impedirà di tornare nello stesso luogo.

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