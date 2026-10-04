Agrigento

Vendono bevande alcoliche in vetro, multati tre locali della movida 

La più “salata” è stata elevata al titolare di un esercizio commerciale che ha venduto alcolici in vetro dopo la mezzanotte. Nei suoi confronti la multa è stata di 4 mila euro

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Sorpresi a vendere bevande alcoliche in vetro violando così la recente ordinanza che ne regola la somministrazione. A finire nei guai sono stati i titolari di tre locali che insistono nel centro di Agrigento. Per tutti è scattata una sanzione. La più “salata” è stata elevata al titolare di un esercizio commerciale che ha venduto alcolici in vetro dopo la mezzanotte. Nei suoi confronti la multa è stata di 4 mila euro. Meno pesante, invece, l’importo della sanzione per gli altri due commercianti (50 euro) sorpresi sì a vendere alcolici in vetro ma nella fascia oraria tra le dieci e la mezzanotte. I controlli sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale che hanno passato al setaccio, con lo scopo di verificare il rispetto dell’ordinanza, i locali tra via Atenea, via Pirandello e via Gioeni. 

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