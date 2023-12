Viabilità, aperto nuovo tratto sulla Palermo-Agrigento

Aperto al traffico da questa mattina un nuovo tratto lungo l’itinerario Palermo-Agrigento, pari a circa 3,3 km. Il lotto in corso di ammodernamento, come noto, è compreso tra il km 204 (svincolo ”Bivio Manganaro”) e il km 238 (svincolo ”Bolognetta”) della strada statale 121 ”Catanese”. La totalità dell’intervento prevede l’adeguamento dell’esistente sede stradale, per un’estensione di 25 km, ad una piattaforma stradale di categoria C1, con una corsia da 3,75 metri e banchina da 1,5 metri per ogni senso di marcia. Tale tratto è giunto ad un avanzamento pari all’88%. Inoltre, su ulteriori 9,3 km, la statale assumerà le caratteristiche di strada di categoria B, con due corsie da 3,75 metri e banchina da 1,75 metri per senso di marcia. Il tratto a carreggiate separate è giunto ad un avanzamento pari al 73% in direzione Palermo e al 93% in direzione Agrigento. L’apertura di oggi ricade su quest’ultima carreggiata, lungo la quale verrà disposta la configurazione provvisoria di cantiere.